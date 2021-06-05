Трюдо призвал Ватикан признать ответственность за роль, которую тот сыграл в ассимиляции детей коренных народов

Канадский премьер Джастин Трюдо призвал Ватикан признать ответственность за роль, которую тот сыграл в насильственной ассимиляции детей коренных народов. Он отметил, что призывал папу Франциска принести извинения еще в 2017-м, и разочарован позицией католической церкви.

На прошлой неделе появились сообщения о массовом захоронении детских останков на территории бывшей школы для детей индейцев в городе Камлупс. Учеников там держали насильно. Последнее такое учебное заведение в Канаде закрылось в 1996-м.