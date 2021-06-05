Свыше 60 тысяч российских туристов посетили на майских праздниках Калининградскую область, рассказал нашей радиостанции в ходе Петербургского международного экономического форума глава региона Антон Алиханов. В целом за год региональное министерство культуры и туризма ожидает 2 млн посещений.

Со следующего года Калининградская область станет одним из первых регионов в стране, где введут специальный сбор с туристов – 100 рублей с человека при заселении в отель.