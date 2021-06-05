В США гражданке Латвии предъявили обвинения в участии в хакерской группировке, действовавшей на территории России, Украины и Суринама. По данным американских властей, речь идет о 55-летней гражданке Латвии Алле Витте. Ей инкриминируют участие в группировке, которая с 2015 года занималась распространением компьютерного вируса Trickbot. Как утверждает американский Минюст, киберпреступники атаковали пользователей в США, Канаде, Мексике, Австралии, Индии, России и Европе. В числе жертв хакеров были больницы, школы, госучреждения и коммунальные службы. Витте была задержана в Майами в феврале, в общей сложности ей предъявили обвинения по 17 пунктам. Ей грозит до 20-30 лет тюрьмы.