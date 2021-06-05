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06:04, 05 июня 2021

Президент Владимир Путин откроет в Ленинградской области памятник императору Александру III

Президент Владимир Путин откроет в Ленинградской области памятник императору Александру III. Монумент установят во дворе Большого Гатчинского дворца.

Владимир Путин в последний день международного экономического форума поедет в Гатчину, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Открытие памятника Александру III, как пишет местное издание 47 news, запланировано на 10 часов утра. По предварительной информации, вместе с Путиным Большой Гатчинский дворец посетит также зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Памятник Александру III установят по инициативе Гатчинского музея-заповедника, на его создание ушло около четырёх лет. Монарха решили изобразить сидящим на троне: такой эскиз для памятника ещё в конце XIX века создал скульптор Паоло Трубецкой, однако тогда для реализации выбрали другой проект.

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль был любимой резиденцией императора Александра III, там он провёл большую часть своей жизни.


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