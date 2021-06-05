Белорусским авиакомпаниям с сегодняшнего дня запрещено летать над территорией Евросоюза. Санкции были введены в ответ на инцидент с принудительной посадкой пассажирского лайнера в Минске.

Белорусские перевозчики не могут попасть в воздушное пространство ЕС или приземлиться в европейском аэропорту. Авиакомпаниям из стран Евросоюза, в свою очередь, также запрещено летать над Белоруссией. Это решение накануне было формально утверждено постпредами стран ЕС в Брюсселе. При этом фактически «Белавиа» и так следует этому запрету уже больше недели – ограничения вскоре после инцидента с самолетом компании Ryanair ввели большинство европейских стран. А перевозчики из Европы избегают белорусского неба, следуя рекомендациям своих властей.

При этом в Брюсселе, как ожидается, не станут ограничиваться одним пакетом ограничительных мер – за ним могут последовать и другие, которые в частности затронут лиц, причастных к принудительной к посадке пассажирского борта.

Две недели назад самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс перенаправили в Минск, сообщив об угрозе взрыва. Когда воздушное судно приземлилось, силовики задержали сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу россиянку Софию Сапегу, которые находились на борту.

Российские спецслужбы не причастны к ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин напомнил, как принудительно посадили самолет Моралеса — главы государства — «и никто об этом не вспоминает, как будто этого и не было — но это было».