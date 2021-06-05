Пентагон не разрешил поднимать радужные флаги на американских военных учреждениях в честь «месяца гордости» ЛГБТ

Таким образом, там оставили в силе соответствующий указ предыдущего президента Дональда Трампа. Официальный представитель Пентагона подчеркнул, что его ведомство не имеет ничего против секс-меньшинств, но опасается, что если допустить одно исключение к запрету вывешивать любые флаги кроме строго оговоренных, то от них могут потребовать вешать все что угодно.

Июнь традиционно считается месяцем борьбы за права ЛГБТ в странах Западной Европы и Северной Америки, именно в этом месяце там проходит большинство гей-парадов.