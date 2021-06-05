Президент Владимир Путин сегодня примет участие в открытии памятника императору Александру III в Гатчине

Туда глава государства отправится по окончании Петербургского международного экономического форума. Монумент изображает императора сидящим на троне и выполнен по одному из эскизов скульптора конца XIX-го века Паоло Трубецкого. Сам он в итоге выбрал для своего памятника другой эскиз, где Александр сидит на лошади. Тот памятник сейчас стоит перед Русским музеем.
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