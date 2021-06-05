Балканское государство стало первым в Европе, запустившим производство препарата на собственных мощностях. Аргентина пока лишь готовит завод, но к концу года рассчитывает произвести 100 млн доз.
Ранее сегодня стало известно, что «Спутник» одобрили власти Бразилии.
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник» начали Аргентина и Сербия
Балканское государство стало первым в Европе, запустившим производство препарата на собственных мощностях. Аргентина пока лишь готовит завод, но к концу года рассчитывает произвести 100 млн доз.