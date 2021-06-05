В Якутии ограничили движение по федеральной трассе из-за лесных пожаров

Дымом заволокло участок автодороги «Вилюй» в Нюрбинском районе, туда перебросили пожарную спецтехнику. Борьба с огнем осложняется тем, что в этом районе сейчас сильный порывистый ветер.

О причине и площади возгорания, а также об эвакуации и пострадавших пока ничего не сообщается.