Новосибирского полицейского, застрелившего человека при задержании, освободили

Это сделали по личному поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Инспектора ДПС, который утверждает, что случайно выстрелил в голову нарушителю при задержании, переведут из СИЗО под подписку о невыезде (его обвиняют в превышении полномочий). Законность его ареста проверят СК. На товарищей скончавшегося задержанного завели дело о насилии против представителя власти.

Ранее сообщалось, что родственников застрелившего молодого человека полицейского увезли в другой город из соображений безопасности.