Аномально холодная погода ожидает в ближайшие дни ряд регионов России

Об этом предупреждает Росгидрометцентр. На юге Сибири ожидаются ночные заморозки до 2-5 градусов ниже ноля, на востоке Европейской России температура также будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Даже в Ростовской области и Краснодарском крае столбики термометров будут на 3-4 градуса ниже многолетних норм, что отсрочит начало купального сезона.
2021-06-05T04:13:06+03:00
2021-06-05T04:13:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 05 июня 2021
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