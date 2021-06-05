Аномально холодная погода ожидает в ближайшие дни ряд регионов России

Об этом предупреждает Росгидрометцентр. На юге Сибири ожидаются ночные заморозки до 2-5 градусов ниже ноля, на востоке Европейской России температура также будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Даже в Ростовской области и Краснодарском крае столбики термометров будут на 3-4 градуса ниже многолетних норм, что отсрочит начало купального сезона.