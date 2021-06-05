Около 1000 человек пытались провести акцию протеста в Гонконге в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь

Впервые за это время власти запретили ежегодную акцию, сославшись на коронавирус. Протестующие не смогли попасть в парк Виктория, так как намеченное место проведения акции заранее оцепила полиция. Тем не менее собравшиеся зажигали фонарики на мобильных телефонах и скандировали лозунги. Обошлось без массовых задержаний.

В 1989-м на площади Тяньаньмэнь власти с помощью армии и танков разогнали антиправительственное выступление студентов. Погибли по официальным данным, без малого 250 человек, по неофициальным – несколько тысяч.