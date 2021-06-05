Рост российского ВВП в апреле разогнался до более чем 10 процентов в годовом выражении

Об этом отрапортовал глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Поддержку ВВП, по оценке Минэкономразвития, оказывают производственные и связанные с ними отрасли. Накануне министр говорил, что ожидает восстановления российской экономики до уровня четвертого квартала 2019 года в июне-июле 2021 года.
2021-06-05T04:11:07+03:00
2021-06-05T04:11:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 05 июня 2021
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