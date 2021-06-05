Президент Владимир Путин допустил более свободный режим выезда за рубеж и въезда для иностранных туристов к сентябрю

По мнению главы государства, примерно к этому сроку уровень иммунизации россиян в результате прививок и перенесенного коронавируса должен достигнуть 60 процентов. Также Путин отметил, что для ускорения восстановления туристической отрасли и возобновления международных поездок, западным регуляторам следует признать тот факт, что «люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer».