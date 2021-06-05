Бразилия одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник»

За решение проголосовали три из пяти членов правления национального фармрегулятора. Как ожидается, первые партии в страну ввезут к июлю. В то же время на начальном этапе предполагает крайне ограниченное его применение – не более чем для 1 процента населения.

В Бразилии несколько месяцев шла межведомственная борьба по вопросу, разрешать или нет применение российской вакцины. Эта страна стала 67-й по счету, одобрившей «Спутник».