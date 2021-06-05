По данным правозащитников, на выплаты могут претендовать около 400 женщин. Единовременная компенсация составит 300 тысяч чешских крон (почти 15 тысяч долларов). Законопроект, принятый нижней палатой парламента, еще предстоит утвердить верхней и подписать президенту Милошу Земану.
В Чехословакии до 1990-го года стерилизация была полуофициальным инструментом ограничения численности цыган. Официально за эту практику правительство Чехии извинилось лишь в 2009-м.
Чехия планирует выплатить компенсации цыганкам, принудительно стерилизованным при коммунистическом режиме
По данным правозащитников, на выплаты могут претендовать около 400 женщин. Единовременная компенсация составит 300 тысяч чешских крон (почти 15 тысяч долларов). Законопроект, принятый нижней палатой парламента, еще предстоит утвердить верхней и подписать президенту Милошу Земану.