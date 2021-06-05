В Мехико полиция до сих пор никого не задержала в ходе расследования обрушения метромоста в начале мая

Об этом пишет местная газета Milenio. По ее данным, необходимые для того чтобы установить причину катастрофы исследования завершены лишь на 20 процентов, никому до сих пор не предъявлены официальные обвинения.

Пролет метромоста на 12-й линии возле станции «Оливос» рухнул поздно вечером, когда по нему шел поезд. Два вагона упали с высоты 10 метров. Погибли 26 человек, десятки получили травмы, некоторые до сих пор в больницах. Власти обещали опубликовать полные итоги расследования. Пострадавшие добиваются полного сноса 12-й линии метро, пока же по ее подземной части в тестовом режиме возобновлено движение поездов.