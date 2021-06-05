Администрация соцсети Faсebook объявила, что блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа продлится 2 года

То есть до 7 января 2023-го. Там решили, что бессрочная блокировка не соответствует правилам соцсети. Вместе с тем там отмечают, что срок заморозки аккаунта может быть продлен, а в случае повторных нарушений возможны новые санкции, вплоть до полного удаления страницы Трампа. Сам экс-президент назвал блокировку его соцсетей позором для всей страны.
2021-06-05T03:03:51+03:00
2021-06-05T03:03:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 05 июня 2021
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