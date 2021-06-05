В Петербурге суд прекратил дело участницы форума «Муниципальная Россия»

Это передает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Дело в отношении Ирины Майоровой прекратили за отсутствием состава преступления.

Девушку задержали 13-го марта в Москве на форуме, который организовал проект «Объединенные демократы». На нее в ее отсутствие составили протокол по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации – как и на других участников мероприятия.