Частная клиника в Москве, чью деятельность приостановили после смерти пациентки, подаст апелляцию

Об этом представители медицинского учреждения рассказали сайту РБК. Заведению под названием «Медицина 24/7» запретили работать на 90 суток после того, как на клинику пожаловались родственники ее пожилой пациентки. Они уверены, что женщина умерла именно из-за неэффективного лечения. Клинику проверяет Следственный комитет. Росздравнадзор пришел туда с «контрольным мероприятием» — в приемный покой обратился мнимый больной, якобы перенесший инсульт. Его приняли, хотя у клиники не было лицензии на ведение именно таких пациентов.