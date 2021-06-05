Расписание поездов на втором московском центральном диаметре изменится в эти, а также двое следующих выходных

Об этом предупреждает телеграм-канал столичного департамента транспорта. Это связано с подготовкой к запуску реверсивного движения. Интервалы в движении поездов вырастут, их число сократится, а некоторые будут ходить по укороченному маршруту. Также в будни не будет движения на участке Дмитровская-Курская с 13:00 до 15:00.