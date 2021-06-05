Кардинал Мюнхена и Фрайзинга Рейнхард Маркс подал в отставку из-за скандалов со священниками-педофилами в его епархии

Об этом пишет газета New York Times. Самого его в домогательствах к детям не обвиняли. Маркс написал письмо с прошением об отставке к папе Франциску, которое тот, с его разрешения опубликовал. По мнению Маркса, католическая церковь оказалась – цитата – «в мертвой точке», а своим уходом он хочет подать пример к ее обновлению.

В Ватикане официально никак не комментируют ситуацию, но кардинала попросили продолжить исполнять обязанности, пока папа не решит, принимать ли его отставку.