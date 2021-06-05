Федеральная антимонопольная служба перестанет проверять компании с выручкой менее 800 млн рублей

Кроме того, проверять перестанут сделки по слиянию и поглощению на те же суммы. С таким предложением на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, выступил президент Владимир Путин. По его мнению, действующие пороги устарели и являются избыточными. ФАС в ответ пообещала оперативно оформить поручения президента в виде законопроекта.
2021-06-05T02:06:20+03:00
2021-06-05T02:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 05 июня 2021
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