Федеральная антимонопольная служба перестанет проверять компании с выручкой менее 800 млн рублей

Кроме того, проверять перестанут сделки по слиянию и поглощению на те же суммы. С таким предложением на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, выступил президент Владимир Путин. По его мнению, действующие пороги устарели и являются избыточными. ФАС в ответ пообещала оперативно оформить поручения президента в виде законопроекта.