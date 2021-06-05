В Петербурге задержали активиста, который пикетом поздравлял с днем рождения осужденного политика Алексея Навального

Об этом пишет сетевое издание Sota. Речь идет о Никите Чиркове, он встал возле площади Восстания с листком бумаги с надписью «Леха, с днем рождения». Полицейские сначала заставили его писать объяснения, а потом составили протокол о нарушении санитарных норм.