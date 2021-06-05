Суд обязал МВД выплатить 200 тысяч рублей компенсации избитому полицейскими тренеру

Речь идет о тренере женского футбольного клуба, пишет сетевое издание «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток». Адвокаты Фаига Нагдалиева требовали взыскать с полиции 400 тысяч.

Конфликт между ним и полицейскими произошел летом 2016-го, после того как мужчина сделал замечание курившим у метро силовикам. Началась перебранка, после чего полицейские набросились на тренера. У него зафиксировали сотрясение мозга и множественные гематомы. После чего его задержали и заставили написать, что он ударился о дверь метро сам. Избивавших его впоследствии приговорили к различным тюремным срокам за превышение полномочий.