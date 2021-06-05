Премьер Финляндии возместит расходы из госбюджета на предоставленные ей льготы на питание

Об этом сама Санна Марин написала в своем твиттере. Она также пообещала заплатить налоги с полученной льготы.

Ранее местная пресса написала, что за казенный счет для семьи премьера в ее резиденцию поставляли продукты для завтраков на 300 евро в месяц. Марин объявила, что эти льготы до нее получали и другие премьеры. После этого правительственная канцелярия установила, что на самом деле расходы были еще выше – 850 евро. Полиция начала доследственную проверку.