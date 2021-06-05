Состояние двух пострадавших при стрельбе в казанской школе остается тяжелым, но динамика позитивная

Это данные Минздрава. Напомню, при стрельбе в гимназии номер 175 в столице Татарстана 10-го мая погибли семь детей и двое взрослых, более 20 пострадали. Стрелок, 19-летний бывший ученик гимназии, арестован, если психиатрическая экспертиза признает его вменяемым, ему грозит срок до пожизненного.
2021-06-05T01:04:22+03:00
2021-06-05T01:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 05 июня 2021
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