Вакцинация от коронавируса для работающих в России иностранцев станет доступной в течение 3-4 недель

Об этом объявил в кулуарах ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом в отличие от россиян, иностранным гражданам предложат так называемую вакцину «Спутник Лайт» — которая состоит лишь из одного укола, а не из двух, как «классический» «Спутник».

В России на 3-е июня введено 30 млн доз этой вакцины (соответствует 15 млн полных курсов вакцинации).