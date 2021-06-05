Россия запретила экспорт гречки

Эта мера принята до 31-го августа. Согласно распоряжению, подписанному премьером Михаилом Мишустиным, эмбарго не распространяется на вывоз гречки в рамках поставки гуманитарной помощи, для российских военных баз за рубежом и тому подобных целей.

Запретить экспорт решили, так как с конца прошлого года наблюдается устойчивый рост экспорта из-за быстро растущих на внешних рынках цен. В Минсельхозе уверяют, что теперь текущих объемов производства точно хватит, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.