Об этом отчитался Росстат. Это почти вдвое выше показателей января-апреля 2020-го.
По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, за все время пандемии от него в стране умерли лишь чуть больше 120 тысяч человек, однако эта цифра учитывает лишь людей с положительными тестами, в чьих справках о смерти коронавирус стоит как основная причина. Избыточная смертность по Росстату за тот же период – в несколько раз больше.
Естественная убыль населения России за первые 4 месяца года года превысила 300 тысяч человек
Об этом отчитался Росстат. Это почти вдвое выше показателей января-апреля 2020-го.