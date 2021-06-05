В России используют большинство спортивных объектов для международных соревнований сказали в Министерстве спорта

Глава ведомства Олег Матыцин сказал «Эху Москвы», что работа стадионов, выстроенных для проведения международных соревнований, будет субсидироваться из бюджета еще два с половиной года:

«В основном такие спортивные объекты и проекты, которые были реализованы во время Олимпийских игр в Сочи и Универсиады, там порядка 80% эффективно используются, они востребованы. И кроме того, тот принцип планирования, о котором я говорил, он сейчас закладывается. То есть на этапе защиты заявки города или страны уже концепция наследия правительством тоже утверждается. И это единственно возможный подход, потому что время глобальных потрясений за счет демонстрации мощи государства тоже важно».

В России сегодня, по мнению министра спорта Матицына, нужен подход, когда последующие крупные спортивные мероприятия будет этапом или платформой для развития массового спорта.

