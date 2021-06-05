Губернатор Камчатского края: Причина экологического бедствия у берегов Камчатки в прошлом году — изменение климата

Причины экологического бедствия у берегов Камчатки в прошлом году были природными, заверяет губернатор региона. Владимир Солодов сказал «Эху Москвы», что всему виной стало цветение водорослей:

«Основной причиной выдвигают изменение климата. Примерно схема такая, если говорить обще: повышается температура воды, изменяется соленость океана, начинает меняться структура кораллов на большом барьерном рифе в Австралии. Это изменение структуры кораллов влияет на другие организмы, в том числе на виды фитопланктона. И один фитопланктон начинает замещать популяцию другого, и он более активный и токсичный».

Солодов предложил создать Центр мониторинга Мирового океана на Камчатке. В октябре прошлого года жители региона стали замечать массовую гибель морских животных в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на юге полуострова. Специалисты зафиксировали многократное превышение в воде фенола, железа и других вредных веществ. Выдвигались версии о техногенной причине катастрофы.

