Белорусским авиакомпаниям с сегодняшнего дня закрыто воздушное пространство Европы

Их самолетам также не разрешается посадка в аэропортах стран ЕС, за исключением экстренных случаев, говорится в документе, который приняли в Брюсселе. Европейским авиакомпаниям также не разрешается лететь над территорией Белоруссии. Запрет введен в ответ на инцидент с самолетом Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее призвала Запад принять жесткие меры в отношении режима Лукашенко.

Тихановская также анонсировала новую «активную фазу давления» на Лукашенко. В свою очередь в Евросовете анонсировали в ближайшее время новые санкции против белорусских чиновников, а также бизнесменов и компаний, связанных с властями.