Министерство труда предложило разделить майские праздники

Как следует из документа на портале проектов правовых актов, ведомство выступает за то, чтобы в следующем году выходные длились с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В пояснительной записке говорится, что в следующем году 1 и 2 января будут субботой и воскресеньем. Из-за того, что они накладываются на нерабочие дни, их можно перенести на май. Ранее сообщалось, что в министерстве обсуждают идею сделать 31 декабря ежегодным выходным.

