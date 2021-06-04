Арбитражный суд Москвы приостановил работу частной клиники «Медицина 24/7»

Ранее заведение начали проверять следователи в связи с обращением клиентов и после сообщений о смерти нескольких пациентов. В свою очередь, в самой клинике сказали, что намерены подавать апелляцию. Внимание к заведению было приковано после смерти в августе прошлого года 74-летней москвички, представители семьи покойной настаивают, что ее неэффективно лечили.