Арбитражный суд Москвы приостановил работу частной клиники «Медицина 24/7»

Ранее заведение начали проверять следователи в связи с обращением клиентов и после сообщений о смерти нескольких пациентов. В свою очередь, в самой клинике сказали, что намерены подавать апелляцию. Внимание к заведению было приковано после смерти в августе прошлого года 74-летней москвички, представители семьи покойной настаивают, что ее неэффективно лечили.
2021-06-04T23:04:53+03:00
2021-06-04T23:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 04 июня 2021
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