Руководство Киргизии эвакуирует жителей приграничных с Таджикистаном населенных пунктов

Людей перевозят в безопасные районы, приводит агентство ТАСС слова одного из чиновников. Бишкек перевел на усиленный режим несения службы подразделения пограничников. Киргизские власти обвиняют соседний Таджикистан в новых провокациях. В Бишкеке считают, что соседи продвинулись вглубь киргизской территории на 1 км. В Душанбе утверждают, что передвижения их силовиков согласованы с Киргизией.
2021-06-04T23:04:32+03:00
2021-06-04T23:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 04 июня 2021
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