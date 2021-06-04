Руководство Киргизии эвакуирует жителей приграничных с Таджикистаном населенных пунктов

Людей перевозят в безопасные районы, приводит агентство ТАСС слова одного из чиновников. Бишкек перевел на усиленный режим несения службы подразделения пограничников. Киргизские власти обвиняют соседний Таджикистан в новых провокациях. В Бишкеке считают, что соседи продвинулись вглубь киргизской территории на 1 км. В Душанбе утверждают, что передвижения их силовиков согласованы с Киргизией.