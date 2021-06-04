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23:04, 04 июня 2021

Руководство Киргизии эвакуирует жителей приграничных с Таджикистаном населенных пунктов

Людей перевозят в безопасные районы, приводит агентство ТАСС слова одного из чиновников. Бишкек перевел на усиленный режим несения службы подразделения пограничников. Киргизские власти обвиняют соседний Таджикистан в новых провокациях. В Бишкеке считают, что соседи продвинулись вглубь киргизской территории на 1 км. В Душанбе утверждают, что передвижения их силовиков согласованы с Киргизией.


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