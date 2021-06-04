Расследование против социальной сети Facebook начали в Евросоюзе и Великобритании

Компанию подозревают в нарушении правил конкуренции на сервисе частных объявлений Marketplace. Регуляторы хотят выяснить, не пользуется ли Facebook данными от рекламодателей для незаконного продвижения собственных сервисов. В администрации социальной сети заверили, что будут сотрудничать с чиновниками и настаивают, что работают в высоко-конкурентной среде.
2021-06-04T23:04:09+03:00
2021-06-04T23:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 04 июня 2021
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