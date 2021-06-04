Расследование против социальной сети Facebook начали в Евросоюзе и Великобритании

Компанию подозревают в нарушении правил конкуренции на сервисе частных объявлений Marketplace. Регуляторы хотят выяснить, не пользуется ли Facebook данными от рекламодателей для незаконного продвижения собственных сервисов. В администрации социальной сети заверили, что будут сотрудничать с чиновниками и настаивают, что работают в высоко-конкурентной среде.