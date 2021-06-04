Жительница Московской области, которая обнаружила взлом своей страницы на сайте госуслуг, пожаловалась в прокуратуру

Анна Батюченко, как и многие другие пользователи, обнаружила, что ее адрес регистрации сменился на Челябинскую область. Она рассказала интернет-изданию «Открытые медиа», что поначалу приняла произошедшее за ошибку самого сайта. Между тем, в ее профиле появилась отметка о том, что вход на страницу произошел от имени центра обработки персональных данных «Единой России». На это также пожаловались еще несколько человек. В министерстве цифрового развития сказали газете «Коммерсантъ», что они зафиксировали попытки мошеннических действий на портале Госуслуг. В «Единой России» заверили, что сами заинтересованы в расследовании случившегося.