Владимир Путин не исключил, что некие силы пытаются спровоцировать очередное обострение между Москвой и Вашингтоном в преддверии встречи двух президентов. Так российский руководитель прокомментировал «Первому каналу» новые сообщения о возможной причастности российских хакеров к атакам на американские компании, в том числе, на подразделение бразильского производителя мяса.

Путин рассчитывает, что после встречи с президентом США Джо Байденом будут сделаны шаги для решения важных проблем. В то же время, он не ждет каких-либо прорывов от предстоящего саммита. Переговоры должны пройти 16 июня в Женеве.

