Кортеж президента Киргизии попал в ДТП, погиб один сотрудник охраны

Как говорят в Бишкеке, на одной из автодорог на северо-востоке страны машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем из кортежа. По предварительным данным, глава государства Садыр Жапаров не пострадал. За рулем машины-виновницы ДТП, как говорят власти, находился нетрезвый водитель.