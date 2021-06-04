Кортеж президента Киргизии попал в ДТП, погиб один сотрудник охраны

Как говорят в Бишкеке, на одной из автодорог на северо-востоке страны машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем из кортежа. По предварительным данным, глава государства Садыр Жапаров не пострадал. За рулем машины-виновницы ДТП, как говорят власти, находился нетрезвый водитель.
2021-06-04T22:32:07+03:00
2021-06-04T22:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 04 июня 2021
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