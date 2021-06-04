Полицейские в Башкирии задержали участника недавней акции против разработки горы Куштау

Его подозревают в применении опасного для жизни насилия в отношении сотрудника полиции, — говорят в Следственном комитете. Следствие считает, что задержанный во время протестов летом прошлого года, несколько раз ударил полицейского по голове черенком от лопаты. При этом в ведомстве утверждают, что сам подозреваемый уже во всем сознался.

Акция против разработки Куштау в прошлом году сопровождались столкновениями местных жителей и экологов с силовиками и сотрудниками частного охранного агентства. От планов разработки Башкирская содовая компания отказалась после того, как в поддержку требований местных жителей высказался президент Владимир Путин.