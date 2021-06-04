Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил, что не поддержал идею NASA продлить эксплуатацию МКС

В своем твиттере руководитель госкорпорации подчеркнул, что сначала он добивается отмены санкций против космической отрасли. А потом можно строить планы на будущее. Ранее о том, что Рогозин согласился с мнением американского коллеги, сообщили агентства со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. До этого в компании говорили о планах строительства собственной станции на орбите.