Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил, что не поддержал идею NASA продлить эксплуатацию МКС

В своем твиттере руководитель госкорпорации подчеркнул, что сначала он добивается отмены санкций против космической отрасли. А потом можно строить планы на будущее. Ранее о том, что Рогозин согласился с мнением американского коллеги, сообщили агентства со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. До этого в компании говорили о планах строительства собственной станции на орбите.
2021-06-04T22:31:31+03:00
2021-06-04T22:31:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2849496-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 04 июня 2021
Загрузка комментариев...