«Единая Россия» обратилась в полицию из-за взлома страниц некоторых пользователей портала «Госуслуги»

Жалоба направлена в управление МВД по Челябинской области, сказали в партии телеканалу «Дождь». Ранее на проблему обратили внимание нескольк5о пользователей, в том числе обозреватель «Эха» Арина Бородина.

По их словам, неизвестные с учетной записи Центра обработки персональных данных «Единой России» поменял им регистрацию. Как правило речь шла о смене московского адреса на челябинский. Позже стали поступать жалобы на то, что также неизвестные меняли регистрацию на владивостокскую, воронежскую и другие.

