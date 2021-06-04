Губернатор Калининградской области считает правильным решение повысить налог для людей с высоким доходом до 15%

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«В свое время плоская шкала налогообложения по доходам физических лиц привела к существенному росту собираемости. У нас одна из самых низких ставок на личные доходы в Европе. И в тот момент времени это было несомненным благом. Сейчас есть иной запрос у общества – запрос на справедливость. Насколько это приведет к деконцентрации капитала и перераспределению этого блага, надо посмотреть. Но мы же помним, что это исключительно целевые дополнительные доходы, которые призваны обеспечить приобретение лекарств и лечение самых сложных заболеваний детей. Поэтому мне кажется, это было правильное решение, потому что у него совершенно конкретная цель — спасение детей», — сказал губернатор.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года в России для граждан, чей доход превышает 5 млн руб. в год, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) вырос с 13 до 15%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.