Страницу экс-президента США Дональда Трампа оставят закрытой в Facebook, на два года

Фейсбук ввел перманентный бан личного аккаунта Дональда Трампа на следующий день после насильственного захвата сторонниками тогдашнего президента Капитолия 6 января — страница Трампа была заблокирована за прославление насилия. Бан также распространялся и на принадлежащий Фейсбуку Инстаграм. После чего компания попросила свой независимый наблюдательный совет решить вопрос о блокировке аккаунта Трампа в Фейсбуке — месяц назад набсовет объявил, что бан должен остаться в силе, но пришел к выводу, что руководства соцсети не представило достаточно оснований для перманентной блокировки.

Сегодня Фейсбук объявил, что аккаунт Трампа останется заблокированным до января 2023 года — после чего Фейсбук рассмотрит вопрос о восстановлении страницы, но только в том случае, если «исчезнет угроза общественной безопасности». В 2023 году начнется предвыборная гонка за пост президента, об участии в которой Дональд Трамп пока публично не объявлял, но как пишет пресса, собирается участвовать.

Месяц назад Дональд Трамп открыл свой собственный веб-сайт, где завел блог. Два дня назад сайт прекратил свою работу, как говорят наблюдатели, из-за полного провала с посещаемостью.

