В Новосибирской области из-под стражи освободили сотрудника ГИБДД, который при задержании застрелил местного жителя

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично распорядился отпустить полицейского под подписку о невыезде. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, которая также рассказала, что подозреваемые в применении насилия к полицейским задержаны. Инцидент произошел 28 мая. 19-летний Векил Абдуллаев оказал сопротивление сотрудникам дорожной полиции, которые пытались задержать его знакомого. Абдуллаев мешал полицейским, которые тащили нарушителя в машину.

В возникшей потасовке один из сотрудников нажал на курок пистолета, которым он отбивался от Абдуллаева. Через несколько дней раненный в голову юноша скончался. Инцидент вызвал серьезный резонанс. В поселок приехали около 60-ти автомобилей с представителями азербайджанской диаспоры, которые требовали выдать им полицейского, угрожая смертью его семье. Властям пришлось вызвать на место отряд ОМОНа.

В региональном управлении СКР по Новосибирской области провели проверки, в результате которых была дана оценка действиям всех участников инцидента.