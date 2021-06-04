В Калининградской области не нужно строительство завода Tesla – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Завод Тесла не нужен. Мне кажется, что это больше про хайп «давайте к нам», мы еще денег потратим, сами построим и подарим. У нас созданные профицитные на данный момент времени мощности по производству автомобилей. <...> Электромобили – не изобретение Маска, у нас есть огромное количество мощностей, в Российской Федерации уже производят электробусы и другую технику на электротяге. Другими типами разработок Маска, если он готов ими делиться, создавать центр компетенции и «researching development» здесь реализовывать – это интересно, конечно. Система накопления энергии, система хранения энергии, суперконденсаторы, батареи увеличенного хода – вот это интересно, эти можно заниматься. А говорить о том, что мы завтра построим где-то завод Тесла – очень сомневаюсь. Мне кажется, что Маск тоже говорил в маркетинговых больше целях, чем какое-то реальное обсуждение», — заключил он.

Ранее исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает возможность строительства в России завода по сборке электромобилей.