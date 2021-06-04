Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» собирается создать консультативный совет болельщиков

Решение было принято после яростных протестов фанатов, которые недовольны действиями американских бизнесменов-владельцев клуба. Речь в первую очередь идет об их планах по участию в Суперлиге. Протесты привели к тому, что домашний матч «Манчестера» с Ливерпулем пришлось перенести.

Консультативный совет болельщиков будет взаимодействовать с руководством и владельцами команды. В нее войдут представители различных фанатских группировок. Сейчас идут переговоры с тем, чтобы определить взаимовыгодный формат работы.