Об очередном инциденте со взломами страниц россиян на сайте «Госуслуги» рассказал ​журналист Алексей Новоселов

Новые случаи со взломами страниц россиян на сайте «Госуслуги». Об очередном инциденте рассказал в своем телеграм-канале журналист Алексей Новоселов.

По его словам, неизвестные с учетной записи Центра обработки персональных данных «Единой России» изменили его адрес регистрации с Екатеринбурга на Воронеж.

Ранее о том, что с помощью того же центра им поменяли адрес регистрации рассказали несколько пользователей «Госуслуг», в том числе обозреватель «Эха» Арина Бородина. Это произошло накануне первичного голосования по кандидатам от партии для участия в думских выборах. Само голосование проходило в большей степени в интернете.