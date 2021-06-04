Более 63 тысяч российских туристов посетило Калининградскую область в майские праздники – губернатор

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Этот год в плане туризма бьет все рекорды. В майские праздники 63,5 тысячи человек к нам приехало отдыхать в регионе. Это показатель, который можно назвать историческим», — сказал он.